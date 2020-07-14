كارول سماحة برحلتها السعيدة تحلق عاليًا بين الملايين

متابعة بتجــــــــــرد: حقق فيديو كليب أغنية Bon Voyage للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من أربعة ملايين مشاهدة بعد أقل من أربعة أسابيع على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،

أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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وتستعد كارول سماحة في الفترة المقبلة لطرح ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية.