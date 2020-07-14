عاصي الحلاني يطرح برومو “رجعتيني لبدايتي”.. والكليب قريبًا

متابعة بتجــــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الإعلان الترويجي الأوّل لكليب أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي”، استعدادًا لإصداره رسميًا في الأيام المقبلة.

وتعتبر أغنية “رجعتيني لبدايتي”، هي الأغنية الثانية التي يصدرها عاصي من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي.

الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى وقام عاصي بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.

ويواصل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة حصد نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة.