راشد الماجد يحصد بـ”ولهان” الملايين في وقت قياسي

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الفنان راشد الماجد جمهوره بطرح أغنية “سنغل” في الأسواق بعنوان “ولهان” مساء على قناته في “يوتيوب”، لتحصد خلال أيام قليلة أكثر من مليوني مشاهدة.
ويقول مطلع الأغنية: “تضيق وآمِدّ النظر للسما فوق.. واهيم بين أفلاكها يمكن ألقاك، لا انت عرفت اللي بلاني من الشوق.. ولا السما تسعها وش قد أنا أهواك”.
الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات رمز وألحان أحمد الهرمي.
يذكر أن راشد انتهى من تسجيل نصف ألبومه الغنائي الجددي، ولم يكشف ما إذا كانت “ولهان”، ضمن أغاني الألبوم الجديد المنتظر طرحه قريباً أم لا.
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