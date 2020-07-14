راسل كرو يتمنى إحياء Gladiator بهذه الطريقة

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/7/14 09:46 م بتوقيت أبوظبي
يتمنى الممثل راسل كرو إعادة تجسيد الشخصية التي قدّمها في فيلمه الشهير Gladiator (المصارع) قبل 20 عاماً.
جاء ذلك في حوار للفنان الأسترالي الشهير مع شبكة E! News الإخبارية المختصة بأخبار الفنانين، تحدّث خلاله عن حياته المهنية وما يتطلع إليه في المستقبل.
وقال راسل كرو إنّه يعلم أن شخصيته في الفيلم انتهت بموتها، لكن يمكن تدبّر الأمر إذا ما بدأ العمل على سلسلة أجزاء للفيلم وإعادتها للحياة من جديدة بطريقة ما، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشار إلى أنّه حتى الآن ليس هناك أي مفاوضات رسمية معه في هذا الإطار.
وفي حوار سابق، كان راسل كرو اعترف أنه كاد أن يخسر دوره في فيلم "المصارع" بسبب عدم اقتناعه بالسيناريو، وكاد ذلك أن يتسبب في فقدانه جائزة الأوسكار التي حصل عليها كأفضل ممثل بدور رئيسي عن الفيلم.
وثارت شائعات في 2018 حول بدء العمل على سلسلة أجزاء من فيلم "المصارع"، بمشاركة نجوم العمل الأصليين.
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