وفاة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا تكشف سرا أخفته عامين

أعلن النجم السينمائي جون ترافولتا، الإثنين، وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون، بعد قضائها عامين تصارع مرض سرطان الثدي سراً.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فإن كيلي كانت تعمل على مشروع فني جديد خلال فترة بداية مرضها الذي حرصت على إخفائه عن جميع المحيطين بها في هوليوود.

ويعد هذا المشروع آخر الأعمال الفنية التي تظهر فيها كيلي، وهو فيلم تشارك في بطولته النجمة البريطانية جودي دينش، الشهيرة بمشاركتها في بطولة أفلام جيمس بوند.

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وذكرت الصحيفة أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو أحدث أعمال المخرجة جولز ويلايمزون، ويطرح بعنوان Off the Rails.

وسبق أن صرحت كيلي مع بداية الإعلان عن الفيلم، أنَّ عملها مع النجمة جودي دينش بالنسبة لها حلم يتحقق، وذلك عبر مجموعة من التغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" في أبريل/نيسان عام 2019 الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كيلي، كل من سالي فيليبس وجيني سيجروف وبيتر بوليس.