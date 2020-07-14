كورونا يؤجل فيلم ميلا جوفوفيتش Monster Hunter إلى 2021

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/7/14 08:12 م بتوقيت أبوظبي
انضم الفيلم الجديد للنجمة ميلا جوفوفيتش Monster Hunter لقائمة الأعمال التي تأجل طرحها إلى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الميزانية الضخمة للفيلم دفعت الشركة المنتجة إلى تأجيل طرحه رسمياً حتى 23 أبريل/نيسان 2021.
وذكرت الصحيفة أنَّ قصة الفيلم مستوحاة من لعبة فيديو تحمل العنوان نفسه.
ويشكل الفيلم الجديد أحدث تعاون بين ميلا، وزوجها المخرج بول أندرسون، التي تزوجت منه قبل منذ 11 عاما، وسبق لها التعاون معه بإخراجه عدداً من أفلام سلسلتها الشهيرة Resident Evil.
وينضم فيلم Monster Hunter، لقائمة طويلة من الأفلام التي تقرر تأجيل طرحها في هوليوود، ومنها فيلم Godzilla Vs. Kong وفيلم Wonder Woman 1984، وفيلم A Quiet Place Part 2.
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