يسرا اللوزي تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تجربة الحمل في ظل كورونا

لا تهتم الممثلة المصرية الشابة يسرا اللوزي رغم موهبتها التمثيلية الكبيرة بمساحة الدور، تراهن فقط على المحتوى الفني، وتسأل نفسها كثيراً "هل سيضيف العمل لرصيدي أم يخصم منه؟".

لذا لا يندهش محبوها بظهورها ضيفة شرف في أعمال مهمة، فهي تنحاز للقيمة وتأثير الدور قبل المساحة .

وبعيداً عن الفن عاشت يسرا اللوزي ظروفاً صعبة مؤخراً بسبب تجربة الحمل و الولادة للمرة الثانية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي جعل مؤشر القلق يرتفع لديها.

”الخليج 365” حاورت الفنانة المصرية عبر الهاتف بسبب وجودها في كندا، حول الأمومة وتفاصيل دورها في فيلم "العنكبوت" الذي يجمعها بالنجم أحمد السقا.

هل أحدثت الولادة الثانية تأثيراً كبيراً في حياتك؟





بكل تأكيد، ولا تندهش إذا علمت أنني طوال فترة الحمل كنت أسال نفسي "هل سأحب طفلي الثاني بقدر حبي لدليلة، طفلتي الأولى؟".

ولكن بعد الإنجاب شعرت بفرحة كبيرة ووجدت الأمر رائعاً فقد رزقني الله بطفلة سمّيتها "نادية". الأمومة إحساس جميل ويعطي للحياة معنى.

كيف كانت التجربة في ظل فيروس كورونا؟





كان مؤشر المخاوف مرتفع جداً، وكنت أتعامل بحرص شديد وأحرص على المتابعة مع الطبيب لتفادي المخاطر، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن تجربة الولادة مرت بسلام.

هل تسبب الحمل في تعطيل تصوير فيلم "العنكبوت"؟





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توقف تصوير فيلم "العنكبوت" أكثر من مرة لظروف إخراجية و إنتاجية، وليس لي أي ذنب في الأمر، ويتبقى لي 3 مشاهد فقط سأصورها في يوم واحد بعد عودتي من الخارج.

تلتقين في "العنكبوت" بالنجم أحمد السقا للمرة الثانية.. فما المغري في التجربة؟





كل شيء مغرٍ في "العنكبوت"، القصة والعمل مع المخرج أحمد نادر جلال لأول مرة، وسعيدة أيضاً بتكرار التعاون مع أحمد السقا، فقد عملت معه منذ 8 سنوات في مسلسل بعنوان "خطوط حمراء"، كنت ضيفة شرف لكن مؤثرة في تفاصيل العمل، وكل الأحداث تدور حولها.

في "العنكبوت" أقدم شخصية فتاة تدعى "داليا" صعبة ومركبة، ولا توجد مشاهد تجمعني بأحمد السقا، وغالبية النجوم المشاركين في الفيلم يقدمون مشاهد محدودة ولكنها تمثل خطوط مهمة في القصة.

ما توقعاتك للفيلم؟





بصراحة شديدة لا أجيد لعبة التوقعات ولكن أتصور أن الفيلم سوف يعرض بنهاية 2020، وهذا يعني ابتعاده عن موسم عيد الأضحى المقبل، وأتمنى أن يحقق نجاحاً كبيراً لأن كل فريق العمل بذل مجهوداً كبيراً للغاية، والمخرج أحمد نادر جلال لديه بصمة رائعة.

شاركت في بطولة مسلسلين مؤخراً "طاقة حب " و"بخط الإيد"، أيهما الأقرب لك؟





أحب كل أعمالي لأنني أبذل مجهوداً كبيراً وأتمنى أن تنال رضا الجمهور والنقاد، لكن تصادف عرض مسلسل "طاقة حب" أثناء الانشغال بالتصوير فلم أشاهد الحلقات الأولى مع الجمهور ولكن لمست النجاح من مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن في مسلسل "بخط الإيد" كان الأمر مختلفاً ولمست إعجاب الجمهور بدوري من الحلقات الأولى.



