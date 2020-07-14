بالصور- تألقي على طريقة داليدا خليل

مرة أخرى، استطاعت النجمة اللبنانية داليدا خليل أن تكون حديث مواقع التواصل وذلك بعدما ظهرت بإطلالة صيفية بإمتياز.

اختارت داليدا أن تكون جلسة التصوير الجديدة مختلفة بكافة تفاصيليها، حيث ظهرت وهي تجلس على شاطئ البحر مرتدية تصميماً صيفياً تضمن عدة ألوان.

وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، بالاضافة الى وجوه معروفة، حيث راحوا يتغزلون بجمالها وطلتها الفاتنة.

نذكر أن “خليل” كانت قد فاجأت الجمهور بتغيير اللوك، حيث اعتمدت تسريحة قصيرة وشعر مجعّد وذلك بعد أشهر من اعتمادها تسريحة شعر قصيرة مع شعر ناعم. نالت اطلالتها على اعجاب الكثير من المتابعين الذين احبوا التغيير الذي اعتمدته خاصة بعدما أطلت لأشهر عديدة بمسلسل “سرّ” بشعر ناعم.