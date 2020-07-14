الإعلامية مي العيدان تسخر من فوز الفهد بصورة قبل الشهرة والجمهور مصدوم

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من مواطنتها الفاشينيستا فوز الفهد بعدما أثارت الأخيرة حالة من الجدل والغضب بين الفتيات بسبب ظهورها بفيديو تتهم فيه الفتيات بتقليدها.

وكشفت العيدان عن صورة قديمة للفاشينيستا الكويتية بجانب صورة حديثة لها، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستغرام" ساخرة من شكلها قبل الشهرة، قائلة: "صورة فوز الفهد قبل وبعد . . يا جماعة لا تقلدونها فكونا".

وتفاجأ متابعو مي العيدان من صورة الفاشينيستا الكويتية قبل الشهرة، مُبدين دهشتهم من التحول الهائل الذي لحق بها، فلم يصدق أحد أن فوز الفهد هي هذه الفاشينيستا، فقال أحدهم: "صدددق هذي هي!! مستحييل"، وتساءل آخر في تعجب: "منو هذي؟"، ومنهم من رأى أن هناك مبالغة فيما فعلته الفهد، فكتب: "فوز زودتها صايره مالغه".

العيدان ليست الوحيدة التي ردت على ما أثارته مواطنتها فوز الفهد؛ إذ سبقتها الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين التي قالت لفوز الفهد إنه من الطبيعي أن تقوم الفتيات بتقليدها.

وعلقت بن حسين على هذا الأمر من خلال تعليقات في منشور سابق لها عبر إنستغرام، قائلة: "يعني لما تسوين إعلان حق منتج والناس تروح تشتريه لأنه فوز (تستخدم المنتج) هذا بعد اسمه تقليد، ما يزعل؟"، وأضافت روان بن حسين في تعليق آخر قائلة: "يعني مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي آلاف من الناس تحبج وتحب ستايلج ومكياجج وشعرج، الطبيعي إنها بتلقدج.. ما فهمت ليش بيزعل الموضوع".

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وبعد دقائق اختفت تعليقات روان بن حسين تمامًا، غير أن بعضًا من الجمهور حاول الإيقاع بينهما؛ إذ دوّن أحد المتابعين تعليقًا قال فيه: "سؤال: إنتي متهاوشة مع فوز الفهد؟ أحبكم اثنينتكم .. بس ليش الهواش"، فأجابت روان قائلة: "بالعكس أموت عليها وأحبها بنت ديرتي ليس أخدتو انتقادي اللي ما فيه أي إساءة إنه هواش".

وكانت فوز الفهد قد عبرت عن غضبها الشديد لقيام الفتيات بتكرار كل ما تقوم به، وقالت في الفيديو الذي تتهم فيه الفتيات بتقليدها: "يعني أنا لما أخلط ألف لون عشان يطلعلي لون مو موجود، تروح أحد تاني بعد يصبغ نفس اللون..ازيد خصل تزيديون خصل.. أتأزم.. بليز بنات كل وحدة تكتشف لون وخليها على لونها.. ايش في الكل صار أشقر..الكل سوا كونتور.. ليش يعني ليش.. ما شفتوني زعلت وغيرته.. أنا ما احب وللآن مو حابة.. والله مسوية تمويه.. مرة هنيه يطلع لون مرة بالشمس لون.. سوري اقعد ادور لون واغير لون شعري.. يعني خلص".

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