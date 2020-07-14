جوني ديب ينفي ضرب زوجته السابقة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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نفى نجم هوليوود جوني ديب أن يكون تعرض لزوجته السابقة بالعنف وذلك خلال الادلاء بشاهدته أمام المحكمة.

ومثل ديب مجددا أمام القضاء البريطاني نافيا أن يكون ضرب زوجته السابقة أمبير هيرد حتى عندما فقد ثروته على يد مدير أعماله السابق.

ويلاحق ديب قضائيا أمام محكمة لندن العليا صحيفة "الصن" البريطانية وشركة "إن جي إن" الناشرة لها لوصفها إياه بأنه رجل يعنف زوجته.

ويؤكد الممثل البالغ (57 عاما) أن أمبير هيرد (34 عاما) حضرت ملفا ضده خلال زواجهما، الذي استمر سنتين وانتهى بطلاق مدو عام 2017، من أجل تعزيز مسيرتها الفنية على حسابه.

وواصل الممثل، الاثنين، الإدلاء بشهادته في اليوم الخامس من المحاكمة، مؤكدا أنه كان عاجزا في مارس 2015 في لوس أنجلوس، عن شد زوجته بشعرها بيد وضربها بيد أخرى لأن إحدى يديه كانت حبيسة الجص.

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ويؤكد أن الدليل على سلوكه اللاعنفي هو رسالة وجهها إليه والد الممثلة ديفيد هيرد أقر فيها بأن ابنته تعاني مشاكل مزاجية كما يعاني ديب من إدمان المخدرات والكحول، وكتب ديفيد هيرد: "لكني ما زلت أحبك مثل أب أو أخ".

وأكد ديب أنه لم يلجأ إلى العنف كذلك خلال شجار مع هيرد بعد حفلة بمناسبة بلوغها الثلاثين في أبريل 2016. وهو وصل متأخرا إلى المنزل بعدما تبلغ أن مدير أعماله السابق أفقده ثروته البالغة 650 مليون دولار، والتي حققها منذ أفلام"قراصنة الكاريبي" (بايريتس أوف ذي كارابيين).

وأقر أنه قد يكون دخن الحشيشة في ذلك اليوم وهي مادة "لها مفعول مهدئ" بحسب رأيه، مؤكدا أن ذلك يحول دون دخوله في "نوبة غضب".