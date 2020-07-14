محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورتين لها، من أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ياسمين في الصور بـ"فستان أبيض"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها. وشاركت ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.