بينها John Wick و Premium Rush.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تعرض مجموعة من القنوات باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم الثلاثاء 14 يوليو:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم السيرة الذاتية Snowden، إنتاج عام 2016، بطولة جوزيف جوردون، إدوارد سنودن، شايلين وودلي، ومن إخراج أوليفر ستون.

الفيلم مبني على الكتابين "ذا سنودن فايلز" من تأليف لوك هاردينج و"تايم أوف ذا أكتوبوس" من تأليف اناتولي كوشرينا، وتدور أحداثه حول القصة المذهلة التي لم تحكى من قبل إدوارد سنودن، صاحب الشخصية الفذة الذي قام بالكشف عن أنشطة صادمة لمراقبة غير قانونية تقوم بها وكالة الأمن القومي، وأصبح في نهاية المطاف أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Foxcatcher، إنتاج عام 2014، بطولة ستيف كارل، تشانينج تيتوم، مارك رافالو، ومن إخراج بينيت ميلر.

تدور أحداث الفيلم، حول حياة المصارع مارك شولتز، التي تنقلب رأسا على عقب عندما يتلقى دعوة من رجل ثري يدعى جون دو بون للانتقال إلى منزله والخضوع لتدريبات استعدادا لبطولة أولمبياد سول 1988.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم Premium Rush، إنتاج عام 2012، بطولة جوزيف جوردون ليفيت، مايكل شانون، دانيا راميريز، ومن إخراج ديفيد كوب.

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تدور أحداث الفيلم، حول مندوب توصيل يستلم طردًا ويقود دراجة هوائية طردًا في جامعة كولومبيا ويحاول إيصاله إلى عنوان المستلم، لكن شرطيا فاسدا يستميت لأخذ الطرد منه، ويقوم بمطاردته في كافة أرجاء مدينة نيويورك.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم الكوميديا Pain & Gain، إنتاج عام 2013، بطولة مارك والبيرج ودوين جونسون، انتوني ماكي، ومن إخراج مايكل بي.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة تضم مدربين شخصيين طموحين لتحقيق الحلم الأمريكي، يتورطون في مشروع إجرامي والذي سرعان ما يأخذ منحنى خاطئ، حيث ستكلفهم حياة الرفاهية الجديدة كل ما يملكون.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم John Wick، إنتاج عام 2014، كيانو ريفز، ألفي آلن، أدرياني باليكي، بريدجيت مويناهان.

تدور أحداث الفيلم حول أفراد عصابة ساديون يقومون بالاعتداء بلا رحمة على جون ويك – وهو قاتل محترف سابق – ولكنهم يجهلون بأنهم بذلك قاموا بإيقاظ المارد الذي يكمن في داخله.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Ishqiya، إنتاج عام 2010، بطولة فيديا بالان، أرشد وارثي، نصر الدين شاه، سلمان شاهد، ومن إخراج أبهيشيك شاوبي.

تدور أحداث الفيلم، حول ما الذي سيسعى له كل من الثنائي الديناميكي كالو وبابان عندما يلتقيان بالجميلة بيجوم بارا وكاتمة أسرارها مونيا؟ تبدأ الرحلة الشاعرية للرومانسية والدراما والخداع من هنا!