هل من حق ورثة أم كلثوم منع إطلاق اسمها على أحد الشوارع الإسرائيلية.. خبير قانوني يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت مواقع التواصل موجة غضب، عقب إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن لجنة تسمية الشوارع بحيفا، قررت إطلاق اسم كوكب الشرق "أم كلثوم"، على أحد شوارعها، فما مدى إمكانية تصدي الورثة قانونيًا لذلك؟ وهل تنص قوانين حقوق الملكية الفكرية على ما يمنع هذا؟

الخبير القانوني حسام لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "لا للأسف لا نملك التصدي قانونيًا لمثل هذا القرار، إذ تعتبر السيدة أم كلثوم شخصية عامة، ولا يجوز للورثة أو أى جهة أو أحد، الاعتراض لوقف ذلك بالاعتماد على قوانين حماية الملكية الفكرية".

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وكان أفيخاي قد كتب عبر حسابه بـموقع"فيسبوك": "شارع أم كلثوم في حيفا، مدينة السحر والتعايش، قررت لجنة تسمية الشوارع في حيفا، تسمية شارع في المدينة على اسم كوكب الشرق أم كلثوم تأكيدًا على التعايش والحياة المشتركة التي يعيشها المواطنون العرب واليهود في حيفا، فهي المدينة التي لا تعرف العنصرية، في دولة تحفظ المساواة والسلام بين مواطنيها".

وقوبل ما كتبه باعتراضات من رواد الموقع، وعلقوا على صفحته، ومن بينها: "أم كلثوم لو عايشة كانت انتحرت"، "تحس الدنيا بتولع بره والراجل ده عايش أحلامه مع نفسه هنا عمال يحشر نفسه في ثقافات وتواريخ الدول بالعافية"، "الله يرحمها كانت بتغني للمصريين والعرب جميعًا، وكانت بتتبرع بقيمة الحفلات لصالح المجهود الحربي".

وعلق آخر "أم كلثوم لو عايشة كانت قالتلكم إنما للصبر حدود"، لو الست عايشة كان خنقتك بالشال اللي بإيدها وريحتنا منك والله".