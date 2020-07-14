لن يعرض سينمائيًا.. السبكي يكشف لـ"الخليج 365" خطة عرض "صاحب المقام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تعاقد المنتج أحمد السبكي، مع منصة "شاهد" الإلكترونية، لعرض فيلم "صاحب المقام"، بطولة يسرا وآسر ياسين، لمدة 3 أشهر، في سابقة تحدث للمرة الأولى لعمل سينمائي مصري.

وأضاف السبكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفيلم لن يعرض سينمائيًا، وسيكتفي بعرضه على المنصة والقنوات الفضائية.

وأكد السبكي أن الأفيشات المنتشرة للفيلم ليست النهائية، وأنه يقوم حاليًا بإعداد الأفيشات الرسمية، كما يقوم بتجهيز البرومو الرسمي للفيلم أيضا والمقرر طرحه خلال أيام.

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وعن تعاون السبكي مع "شاهد"، لأول مرة، قال السبكي، إنه يرى هذه التجربة جديدة ومميزة فضلًا عن إنها تتماشى مع تطورات الأوضاع الحالية، كما أنه ليس لديه أي مشكلة في أن يتعاون مع المنصات الإلكترونية، سواء إنتاجيًا أو بمنحها حقوق عرض أفلامه، لأنها أصبحت توازي العرض السينمائي، وأنه ليس هناك أي ضرر عليه مادام يحصل على المقابل المادي المناسب.

فيلم "صاحب المقام" هو أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، والفنان الراحل إبراهيم نصر في أخر ظهور له، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.