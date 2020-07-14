بصورة لها.. أحمد كرارة يحيي ذكرى رحيل والدته الـ19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أحيا الفنان أحمد كرارة، الذكرى الـ19 لرحيل والدته، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك". وشارك "كرارة"، صورة لوالدته وعلق عليها: "الذكرى السنوية 19 ومازال شعوري بوفاتها كأنه امبارح، توفت وهي عندها 45 سنة". Advertisements وأضاف: "وحشتيني يا ماما يا أحن إنسانة في الكون، الله يرحمك يا رب إنتي وبابا وكل الأموات". من ناحية أخرى، يواصل أحمد كرارة، تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة ميرنا نور الدين،هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم يسري، تأليف ماريان هانى ونهال سماحة وأشرف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.

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