إيرادات الإثنين.. "الفلوس" يتصدر و"ولاد رزق 2" يحقق 195جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستقبل دور العرض السينمائي منذ قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها أمام الجمهور، على ألا يزيد عددهم عن 25 % من الطاقة الاستيعابية لكل قاعة، وبلغ عدد "السينمات" التي تم فتحها حتى الآن 50 دار.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر الفترة الحالية، 7 أفلام هي: "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، "الفلوس"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "راس السنة"، و"بنات ثانوي"، وحققت الأفلام مجتمعة أمس الأثنين 13 يوليو إيرادات بلغت 39 ألفًا و577 جنيها، موزعة على النحو التالي.

احتل فيلم "الفلوس"، المركز الأول وحقق أمس إيرادات قدرها 17 ألفًا و226 جنيها.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وجاء فيلم "لص بغداد" في المرتبة الثانية، محققًا 15 ألفًا و697 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

أما فيلم "بنات ثانوي"، فحصل على المركز الثالث بشباك التذاكر، بعد تحقيقه 3476 جنيها.

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فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مايان السيد.

وجاء بالمركز الرابع فيلم "صندوق الدنيا"، محققًا 550 جنيهًا.

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، عمرو القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

وحصل على المركز الخامس فيلم "رأس السنة"، محققًا 256 جنيهًا.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج صقر، بطولة بسمة، إياد نصار، شيرين رضا.

وفي المركز السادس، جاء الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وبلغت إيراداته أمس 195 جنيهًا.

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم.

فيلم الفيل الازرق 2 ذهب المركز السابع للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، والذي حقق أمس 177 جنيهًا.