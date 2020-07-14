بفستان أبيض.. جلسة تصوير جديدة لياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهرت ياسمين في الصور لفستان أبيض بسيط قصير، وتعتبر أحدث إطلالتها بعد صورها مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواجهما، وحرصا على نشرها عبر حساباتهما الرسمية عبر "انستجرام". بعد زواجهما، وحرصا على نشرها عبر حساباتهما الرسمية عبر "انستجرام". Advertisements يذكر ان ياسمين قد شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، وحقق نسبة متابعة جماهيرية كبيرة، واحتل أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي طوال فترة عرضه. ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، وحقق نسبة متابعة جماهيرية كبيرة، واحتل أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي طوال فترة عرضه.

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