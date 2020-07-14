ويل سميث يواصل تصدر جوجل باعتراف خيانة زوجته له

واصل النجم ويل سميث تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي والعالم، وذلك بعد اعتراف زوجته بخيانته على الهواء مباشرة مع 50 سنت.

وكشف موقع مترو، عن أن النجم ويل سميث وزوجته جادا سميث سافرا إلى جزر البهاما في منتج مخصص للمشاهير تبلغ قيمة غرفته في الليلة الواحدة 3000 دولار.

ووفق ما نشر الموقع، فأن زواجهما عادا إلى المسار الصحيح وأن الزوجين هربا من

ضغوط اعتراف جادا بخيانتها لزوجها ويل سميث.

وكانت جادا اعترفت لزوجها ويل سميث، بخيانها له حيث جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها علىFacebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات.

وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا وأنها قامت بخيانته.

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وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا،.

وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.

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