شاهد .. سلمان خان يدعم المزارعين على طريقته الخاصة

نشر النجم العالمي سلمان خان صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر سلمان من خلالها في أحد الحقول، وصرح قائلًا: احترام جميع المزارعين. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي سلمان خان شارك مؤخرًا في بطولة فيلم بهارات، وهو من تأليف سوجين بارك، وإخراج علي عباس ظفر، وبطولة كل من سلمان خان، كاترينا كايف، ديشا باتاني، جاكي شروف، فارون داوان، تابو. في بطولة فيلم، وهو من تأليف سوجين بارك، وإخراج علي عباس ظفر، وبطولة كل من سلمان خان، كاترينا كايف، ديشا باتاني، جاكي شروف، فارون داوان، تابو.

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