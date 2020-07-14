تفاصيل علاقة جادا وأوجست السينا .. وويل سميث: نحن في قارب واحد ونموت معًا

أكدت جادا بينكيت سميث زوجة الفنان العالمي ويل سميث أن زواجهما لم ينته، كما اعترفت بأن هناك علاقة نشبت بينها وبين الفنان أوجست السينا عندما انفصلت عن سميث لفترة قصيرة.
وناقش برنامج رد تيبل توك، الذي تقدمه بينكيت سميث على الإنترنت، قالت إنها ستناقش على تعليقات السينا، قائلة: إن ما بدأ كصداقة وجهدعائلي لمساعدة السينا قبل نحو 4 سنوات أصبح نوعًا مختلفًا من الارتباط في الوقت الذي اعتقدت فيه أن زواجي من سميث قد انتهى.
وأضافت جادا قائلة: التقيت بالفنان أوجست عقب انفصالي عن سميث، ولقد كانت علاقة حزينة بالفعل، كنت أشعر بالكثير من الألم،
ومن ناحيتها أكد ويل سميث بأنه لم يستطيع تحمل الوحدة، موضحًا: نحن في قارب واحد نموت معًا.
واختتمت جادا بأنها طالبت كثيرًا من الفنان أوجست السينا بألا يقترب من حياتها وخاصة أن لديها طفلان من ويل سميث وأنها تحب حياتها وعائلتها.
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