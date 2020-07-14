الاربعاء.. فريق كردان يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي لفريق "كردان"، وذلك على خشبة مسرح النهر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 من يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً.
مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيثنسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.
وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعىفسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.
ويذكر ان فريق كردان بقيادة المطرب وعازف العود والملحن على المنسى، تقدم الفرقة مزيج من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.
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