غداً..حفل غنائي من الطبيعة لـ مايا دياب

تستعد الفنانة مايا دياب لإحياء حفلها الغنائي الثالث بتقنية "أون لاين"، في ظل منع الحفلات الغنائية للوقاية من وباء كورونا، وذلك حسب ماأعلنت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ومن المقرر ن يقام الحفل غداً الأربعاء

الموافق 15 يوليو في تمام الساعة الـ 10 مساءً ، ويحمل عنوان "هالمرة اخترت الطبيعة"، يعرض الحفل بواسطة تقنية ثلاثية الأبعاد المعروفة بالـ 3D، وهي الفنانة العربية، وتعتبر من الأوائل التي تستخدم هذه التقنية في حفل غنائي "أ,ن لاين".

يذكر أن هذا الحفل هو الثالث لها بتقنية الـ"أون لاين"، طوال فترة الحظر الفني الذي يواجهها العالم تبعاً للإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء كورونا المستجد، وحققتا نسبة مشاهدة عالية من متابعيها وجمهورها عبر منصات مواقع التواصل المختلفة.

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