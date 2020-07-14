تستعد الفنانة مايا دياب لإحياء حفلها الغنائي الثالث بتقنية "أون لاين"، في ظل منع الحفلات الغنائية للوقاية من وباء كورونا، وذلك حسب ماأعلنت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ومن المقرر ن يقام الحفل غداً الأربعاءالموافق 15 يوليو في تمام الساعة الـ 10 مساءً ، ويحمل عنوان "هالمرة اخترت الطبيعة"، يعرض الحفل بواسطة تقنية ثلاثية الأبعاد المعروفة بالـ 3D، وهي الفنانة العربية، وتعتبر من الأوائل التي تستخدم هذه التقنية في حفل غنائي "أ,ن لاين".
يذكر أن هذا الحفل هو الثالث لها بتقنية الـ"أون لاين"، طوال فترة الحظر الفني الذي يواجهها العالم تبعاً للإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء كورونا المستجد، وحققتا نسبة مشاهدة عالية من متابعيها وجمهورها عبر منصات مواقع التواصل المختلفة.
شاهد إعلان الحفل من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر غداً..حفل غنائي من الطبيعة لـ مايا دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.