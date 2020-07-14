تراند اليوم : تامر هجرس بيصبح علي جمهوره وهوا راكب العجلة علي البحر .. إتفرج

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.
وظهر تامر هجرس على الدراجة وعلق على الصورة قائلا: “دورة الحياة”.
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
– العجلة دي أحلى حاجة في الدنيا
– وحشتنا يا فنان
– منور يا نجم
ويذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.
ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة – دنيا سمير غانم – من إجبار سيف – تامر هجرس – على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.