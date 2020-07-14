تراند اليوم : “لمن يهمه الأمر 2”.. مصطفى قمر يروج لألبومه الجديد- أتفرج

بدأ الفنان مصطفى قمر، التسويق لألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم “لمن يهمه الأمر 2″، مع اقتراب موعد طرحه.

ونشر مصطفى قمر صورة جديدة عبر حسابه على Instagram من صور غلاف الألبوم، أعلن معها أسماء الأغاني التي سيضمها الألبوم.

ويضم الألبوم 8 أغاني جديدة نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والالبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر نفسه.

ومن المقرر أن يشهد الألبوم تقديم أغنيتين بطريقة الدويتو الأولى مع ياسر قمر، شقيق مصطفى قمر، والثانية مع الفنان ناصر المزداوي.

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ويضم الألبوم أغاني: “عجوز فى المدينة، “دقي عودك” و “هغنيلك” ، “مسافر” مع ياسر قمر ، “حنونة” مع ناصر المزداوي ، “حبك على جبيني” ، “راجعين” ، “سوسنة”.

وهي أغاني لها طابع عام اجتماعي، وتم تنفيذها بطريقة قريبة من موسيقى underground، والتي تهدف لتناول موضوعات شمولية وعامة.

https://www.instagram.com/p/CCn3Z9HlWa-/