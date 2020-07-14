تراند اليوم : بالطرحة التايجر .. ميس حمدان هتدي لولادك دروس في البيت – فيديو

نشرت ميس حمدان فيديو جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت ميس حمدان في فيديو كوميدي وهي ترتدي الحجاب وتقلد طريقة المدرسات.

وكتب ميس حمدان معلقة: “سكتش صح يا لى لى ؟!”.. لما مدرس خصوصى يحاول يقنع ولى أمر الطفل أن ابنه عبقرى طول ما الطفل بياخد معاه دروس خصوصية”.

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وأثارت الفنانة ميس حمدان حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد تنمرها على الفتيات المحجات وهو ما عرضها للانتقادات واستياء جمهورها من هذا الفيديو.

وتعد الفنانة ميس حمدان، من الفنانات التى تميل الى تقليد الفنانات الأخريات ولكنها هذه المرة أساءت إلى الفتيات المحجبات ذوات الأسنان غير المتناسقة.

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