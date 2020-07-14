تراند اليوم : بعد الخلافات بينهم.. تعرف علي فرق السن بين هيفاء وهبي ومحمد الوزيري

فشل محمد الوزيري فى إثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد التحفظ على قضية إثبات الزواج، لتواصل النجمة اللبنانية تصدر مؤشرات البحث بـ جوجل لمتابعة ’خر تطورات القضايا بينها وبين الوزيري الذي تتهمه بالنصب والسرقة.

أما عن فارق العمر بينهما، تبلغ هيفاء وهبي من العمر 48 عاما اما محمد الوزيري فهو في العقد الرابع من عمره حيث يصغرها في العمل بـ 10 أعوام.

وكشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق لـ هيفاء وهبي، تفاصيل لأول مرة عن مشكلته مع الفنانة هيفاء، وفاجي وزيري الجميع وقال ” أنا وهيفاء كنا متزوجين من 2017 وتحديدًا يوم 24-3-2017″.

وأضاف مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحكاية” المذاع على قناة ” ام بي سي مصر” أن “المشكلة بدأت من أول يوم تصوير لفيلم أشباح أوروبا، الذي هو من إنتاجه”.