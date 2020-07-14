جميلة جميل: أنا ضد الشهرة

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت الممثلة البريطانية جميلة جميل أنها تعد نفسها «ضد الشهرة»، ولا تحبها، وترفض أن تتعامل مع الآخرين على أنها امرأة كاملة من دون نقاط ضعف.

وأشارت جميل (البالغة 34 عاماً) إلى أنها ترفض تسويق نفسها على أنها امرأة بلا نواقص أو أخطاء أو عيوب، وتعترف أنها حساسة في بعض الأمور، وترتكب أخطاء تملك الشجاعة للاعتراف بها.

وأوضحت أنها تسعى للتحرر من ضغوط النجومية وأسر الشهرة لتعيش حياتها بطبيعية، وتستمتع بها من دون تزييف أو تجمل، لكي تعبر عن نفسها، وتتعامل مع أحبائها بتلقائية.

وأكدت النجمة البريطانية أنها ضد «إلغاء الثقافة» والتركيز على نمط واحد من الحضارات أو المجتمعات، وإعلاء شأنها ما يزيد من العنصرية والظلم، وهو ما يجب أن يحاربه الفن.

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في سياق متصل، أوضحت أنها تعتقد أن بعض الناس يبذلون قصارى جهدهم لمحاولة تشويه سمعة النساء «الصريحات»، لأنهم لم يعتادوا أن تعبر المرأة عن رأيها بوضوح ومن دون مواربة أو خجل.

وقالت إنها لن تسمح لأحد أن يستبعدها أو يضطهدها، منوهة بأن صناعة السينما والترفيه أصبحت أكثر أماناً للمرأة بعد انتفاضتها من أجل منع التحرش واللامساواة في الأجور للنساء.

وذكرت أنها تحاول ألا ترتكب أخطاء، ولكن لو حدث ذلك فإنها ليست نهاية العالم، وهي على استعداد للاعتراف بها، من دون أن يشعرها أحد أنها ارتكبت خطيئة لأنها تدرك أن الأخطاء من مكونات الطبيعة البشرية.