بالصورة – تعرفوا إلى والدي توبا بيوكستون… من تشبه برأيكم؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جمعت الممثلة التركية الشهيرة توبا بيوكستون وأفراد أسرتها ومن خلالها تعرف المتابعون إلى والدتها ووالدها وطفلتيها.

وعلى إثر هذا تناولت التعليقات الشبه بينها وببين الوالدين حيث رأى الكثيرون أنه من الصعب تحديد الملامح المشتركة وتشاركوا عبارة: “لا تشبههم”.

وفي المقابل اشار آخرون إلى أنها تشبه والدتها واعتبر بعضهم أنها أقراب بشكلها إلى والدها. ومما كتبوا: “تشبه أمها” و” تشبه أبوها” و”تشبه أمها بس خشم أمها أحلى” و”ما تشبه أمها وأبوها ولا عيالها” و”تشبه الأم بس أمها كبيرة بالعمر”.

ويشار إلى أن الممثلة تعرضت للهجوم في وقت سابق بسبب ظهورها في مشهد اعتبر خادشاً من مسلسل “النهضة العثمانية” الذي يعرض عبر “نتفليكس” وبدت فيه وهي تقوم بالاستحمام. وحين سئلت في أحد اللقاءات عن ذلك لم تجب واكتفت بالابتسام.

واعتبر الكثير من المتابعين أنها تتنافس على الجرأة مع مواطنتها النجمة بيرين سات التي ظهرت في مشهد اعتبر غير لائق في مسلسل “عطية” بعدما أطلق عبر التطبيق نفسه.