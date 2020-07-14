متابعة بتجــــــــــرد: فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقاً موسعاً، بعد أن تم تصوير نجل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 10 سنوات وهو يقود مركبة تزلج على الماء لوحده.
فقد قامت عمة الطفل بتصويره وتحميل اللقطات عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتناقلها وسائل الإعلام البرتغالية.
وزعمت الصحافة البرتغالية أن الفيديو تم التقاطه في بول دو مار قبالة جنوب ماديرا، حيث يقضي كريستيانو رونالدو جونيور وقته مع أقاربه، كما أعاد لاعب فريق يوفنتوس مشاركة المقطع قبل إزالته.
وبحسب موقع “ميرور”، فأكدّ قائد الشرطة البحرية في البرتغال أن التحقيق جارٍ، وقال: “نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادتها تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى ما إذا سيتم فرض غرامة أم عقوبة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تلاحق نجل كريستيانو رونالدو.. فيديو أوقعه في ورطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.