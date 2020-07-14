الشرطة تلاحق نجل كريستيانو رونالدو.. فيديو أوقعه في ورطة

متابعة بتجــــــــــرد: فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقاً موسعاً، بعد أن تم تصوير نجل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 10 سنوات وهو يقود مركبة تزلج على الماء لوحده.

فقد قامت عمة الطفل بتصويره وتحميل اللقطات عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتناقلها وسائل الإعلام البرتغالية.

وزعمت الصحافة البرتغالية أن الفيديو تم التقاطه في بول دو مار قبالة جنوب ماديرا، حيث يقضي كريستيانو رونالدو جونيور وقته مع أقاربه، كما أعاد لاعب فريق يوفنتوس مشاركة المقطع قبل إزالته.

وبحسب موقع “ميرور”، فأكدّ قائد الشرطة البحرية في البرتغال أن التحقيق جارٍ، وقال: “نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادتها تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى ما إذا سيتم فرض غرامة أم عقوبة”.