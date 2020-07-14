رجل ينتحر في “بث مباشر” على فيسبوك!

متابعة بتجــــــــــرد: عثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي، 50 عاماً، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع “فيسبوك”.

ونشر بيلي فيديو كناية عن بث مباشر لانتحاره على موقع فيسبوك، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو في إيقافه.

وأعلم بيلي متابعيه بأنه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، وقام المتابعون بدورهم بإعلام فيسبوك بما يحدث، إلا أن البث المباشر استمر.

ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البث المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجه لمكان سكنه.

ومن جهته، صرّح متحدث باسم فيسبوك بأن الشركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت العصيب، مضيفاً أنه تم حذف البث بعد زمن قصير جداً على نشره، وإزالة مشاركة أخرى من صفحة بيلي بناء على طلب أسرته.