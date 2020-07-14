إدريس إلبا: لكورونا تأثير “مؤلم” على حالتي العقلية

متابعة بتجــــــــــرد: أكد الممثل البريطاني، إدريس ألبا أن إصابته بفيروس كورونا المستجد كان لها تأثير “مؤلم” على حالته العقلية.
وقال ألبا إنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة، كما أوضح أنه الآن تعافى بالكامل، وذلك خلال مقابلة مع “Radio Times”.
وأشار الممثل البريطاني، 47 عاماً، الى أن المرض أثر عليه عقلياً قائلاً: “كنت عديم الأعراض لذلك لم أشعر بالأعراض الرئيسة التي ظهرت على الجميع”.
والجدير ذكره أن سابرينا زوجة ألبا كانت مصابة أيضاً بفيروس كورونا.
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