فن ومشاهير

6 نساء في حياة الفنان مدحت صالح بينهن 3 فنانات.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

رنا صلاح الدين - في لقاء تليفزيوني له، اعترف الفنان المصري مدحت صالح أنه يحب الجمال، وعندما يشعر برغبة تجاه امرأة، فانه يفكر في الزواج منها إن كان ذلك متاحا، وأكد أنه لم يتمنى فشل أي من زيجاته.

ترددت عدد من الشائعات حول العلاقات المتعددة لمدحت صالح، ولم يحدد الفنان عدد زيجاته بالضبط، وإن كان ذكر أهمها.

نورا

نورا كانت الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح، ولم يستمر ارتباطهما سوى 6 أشهر، وأرجع سبب انفصالهما إلى أنه في تلك الفترة كان «عيل صغير» حسب تعبيره، وفق ما ذكره لعمرو الليثي.

2fd86dbdfb.jpgمدحت صالح

وحسبما ذكره صالح اختلط الأمر لبعض وسائل الإعلام فيما يخص اسم زوجته الأولى بـ«حماة» علي الحجار، والتي تحمل نفس الاسم، وهو ما دفع البعض ليعلن أنه كان مرتبطًا بوالدة زوجة الحجار.

ليلى صديق

الزوجة الثانية في حياة مدحت هي أم أولاده هانيا وآدم ليلى صديق، واستمر معها لفترة، وانتهت علاقتهما دون أسباب واضحة.

4d86405719.jpgمدحت صالح

سمية الألفي

Advertisements

رغم أنها تكبره بـ 7 سنوات إلا أن الفنان مدحت صالح تزوج من الفنانة سمية الألفي بعدما نشأت قصة حب بينهما، وانتهت علاقتهما بعد عامين فقط.

e20a9260d7.jpgمدحت صالح

شيرين سيف النصر

تزوج الفنان مدحت صالح من الفنانة شيرين سيف النصر أيضا، ولم يدم زواجهما طويلا، وتم الزواج في عام 2002، وانفصلا بعد 4 شهور فقط.

43dd7a34d1.jpgمدحت صالح

سمية الخشاب

صرح الفنان مدحت صالح أنه تزوج من الفنانة سمية الخشاب، ولكن سمية نفت ذلك أكثر من مرة، وقالت إنها لم تتزوج من مدحت.

d2da72317c.jpgمدحت صالح

نورا الباز

ارتبط الفنان مدحت صالح من الشاعرة نورا الباز في عام 2011، ومازالت علاقتهما مستمرة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 نساء في حياة الفنان مدحت صالح بينهن 3 فنانات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا