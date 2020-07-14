6 نساء في حياة الفنان مدحت صالح بينهن 3 فنانات.. صور

رنا صلاح الدين - في لقاء تليفزيوني له، اعترف الفنان المصري مدحت صالح أنه يحب الجمال، وعندما يشعر برغبة تجاه امرأة، فانه يفكر في الزواج منها إن كان ذلك متاحا، وأكد أنه لم يتمنى فشل أي من زيجاته.

ترددت عدد من الشائعات حول العلاقات المتعددة لمدحت صالح، ولم يحدد الفنان عدد زيجاته بالضبط، وإن كان ذكر أهمها.

نورا

نورا كانت الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح، ولم يستمر ارتباطهما سوى 6 أشهر، وأرجع سبب انفصالهما إلى أنه في تلك الفترة كان «عيل صغير» حسب تعبيره، وفق ما ذكره لعمرو الليثي.

مدحت صالح

وحسبما ذكره صالح اختلط الأمر لبعض وسائل الإعلام فيما يخص اسم زوجته الأولى بـ«حماة» علي الحجار، والتي تحمل نفس الاسم، وهو ما دفع البعض ليعلن أنه كان مرتبطًا بوالدة زوجة الحجار.

ليلى صديق

الزوجة الثانية في حياة مدحت هي أم أولاده هانيا وآدم ليلى صديق، واستمر معها لفترة، وانتهت علاقتهما دون أسباب واضحة.

مدحت صالح

سمية الألفي

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رغم أنها تكبره بـ 7 سنوات إلا أن الفنان مدحت صالح تزوج من الفنانة سمية الألفي بعدما نشأت قصة حب بينهما، وانتهت علاقتهما بعد عامين فقط.

مدحت صالح

شيرين سيف النصر

تزوج الفنان مدحت صالح من الفنانة شيرين سيف النصر أيضا، ولم يدم زواجهما طويلا، وتم الزواج في عام 2002، وانفصلا بعد 4 شهور فقط.

مدحت صالح

سمية الخشاب

صرح الفنان مدحت صالح أنه تزوج من الفنانة سمية الخشاب، ولكن سمية نفت ذلك أكثر من مرة، وقالت إنها لم تتزوج من مدحت.

مدحت صالح

نورا الباز

ارتبط الفنان مدحت صالح من الشاعرة نورا الباز في عام 2011، ومازالت علاقتهما مستمرة حتى الآن.