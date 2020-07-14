محمد رمضان يثير ضجة بفيديو رومانسي مع زوجته.. وإعلامية كويتية تهاجمه

رنا صلاح الدين - أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة بين جمهوره، بعد انتشار مقطع فيديو رومانسي جمعه بزوجته "نسرين".

محمد رمضان ظهر في مقطع الفيديو مع زوجته داخل سيارته، وهما يستمعان لأغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، لتقوم زوجته بتقبيل "خده".

الفنان المصري تلقى الكثير من الانتقادات من جمهوره، مؤكدين أنهم لم يعتادوا منه على نشر مثل هذه اللحظات الخاصة مع زوجته.

كما انتقدته الإعلامية الكويتية مي العيدان، حيث أعادت نشر المقطع، على حسابها على "انستجرام"، وعلقت بقولها: "فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس.. واتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شي خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمره سوي لايف كامل مره وحده ايه بقت من الخصوصيه.. الأدب صار صفر".

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وكان الفنان المصري محمد رمضان قد نشر مؤخرا صورة تجمعه بزوجته نسرين، وأمطرها غزلاً بتعليق كتب فيه: «مراتي و حبيبتي و شريكة حياتي»، حيث تفاعل فانز النجم المصري ومتابعوه مع الصورة بتعليقات أثنوا فيها على تقدير رمضان لدور زوجته في حياته، متمنيين للزوجين حياة سعيدة مليئة بالنجاح والحب الدائم.

محمد رمضان

يُذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين، الأولى عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى «حنين»، وفي نفس العام تزوج من «نسرين عبد الفتاح» ورزق منها بطفلين، «علي» و«كنز».