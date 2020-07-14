إصابة الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله للمستشفى

رنا صلاح الدين - أصيب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجلطة في ذراعه، نقله على إثرها إلى مستشفى العلمين.

ابنته "أمنية" أكدت، في تصريحات صحفية، أن والدها الآن أصبح بحالة جيدة وفي كامل وعيه، وسيعودون غدا من الساحل الشمالي لنقله لإحدى مستشفيات القاهرة.

يذكر أن مكرم محمد أحمد قد تولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام ٢٠١٧، وحتى إجراء التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئات الإعلامية والصحفية، قبل أيام، حيث خلفه في رئاسة المركز الكاتب الصحفي كرم جبر.

مكرم محمد احمد

ومكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

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وهو حاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الاخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

مكرم محمد احمد

وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1993.

وفي عام 2007خاض المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحافياً مصرياً.