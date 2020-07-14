محمد صبحي: أحترم كل تجعيدة في وجهي ولا أخجل من عمري.. شاهد

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رنا صلاح الدين - بعد أن عبرت الفنانة سوسن بدر عن فخرها بتجاعيد وجهها، سار الفنان المصري محمد صبحي على خطاها، مؤكدا أنه لا يخجل من عمره بل ويحترم كل تجعيدة في وجهه.
محمد صبحي نشر صورة حديثة له، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلق عليها بقوله: "لا أخجل من عمري.. وأحترم كل تجعيدة في وجهي فكل تغيّر في ملامحي له طعمه لأنه من عند الله.. وكل سن وله حكايته وما يميّزه".
يذكر أن الفنان محمد صبحي من مواليد 3 مارس عام 1948، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 72 عاما.
محمد صبحي
وكانت الفنانة المصرية سوسن بدر قد نشرت صورة لها مؤخرا، استعرضت خلالها تجاعيد وجهها.
سوسن عبرت عن حبها الشديد لتجاعيد وجهها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "أنا من زمان قررت أحافظ علي شكلي من غير ما أغيره".
وأضافت: "بهتم ببشرتي.. بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين.. حابة أخلي شكلي في أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من ٣٠ سنة".
سوسن بدر
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي كانت مسرحية "خيبتنا" التي تتناول أحداث الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين بالعالم العربي والأمريكي، ويجسد خلالها صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات.
محمد صبحي
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