فن ومشاهير

مي كساب تدافع عن يوسف الشريف وتستعيد ذكريات موقف لها مع صلاح عبدالله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية مي كساب، على الدفاع عن الفنان يوسف الشريف، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب تصريحاته حول رفضه القبلات والمشاهد الساخنة.

مي كساب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "في يوم بابا صلاح عبدالله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني".وأضافت: "النهاردة حسيت جدا بكلامه ايه الهبل ده ايه الأوفر ده انتو مالكم بيوسف الشريف مضايقكم قوي كده ليه هوه حر حر بتطالبوا بالحرية والديمقراطية بمنتهى الديكتاتورية".

f4294bd940.jpgيوسف الشريف

وكان عددا من الكتاب و نجوم الفن قد هاجم يوسف الشريف بسبب تصريحاته قائلين من لا يعجبه المهنة يعتزلها.

Advertisements

من ناحية أخرى علقت الفنانة مي كساب على انفصال زوجها أوكا عن صديقه أورتيجا بعد 10 سنوات من التعاون الغنائي وتحقيق شهرة كبيرة

وقالت في تصريحات صحفية: "ربنا مش بيعمل إلا كل شىء كويس، وزوجي راجل بتاع شغل بس ومالهوش في الكلام الكتير والرغي ولا الشو الإعلامي كما انه مش بتاع مشاكل ولا عمل خلافات مع أي حد".

2d7190afcd.jpgمي كساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تدافع عن يوسف الشريف وتستعيد ذكريات موقف لها مع صلاح عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا