أحمد فلوكس مغازلا الإعلامية اللبنانية ديالا مكي.. من أجمل الحاجات اللي حصلتلي

رنا صلاح الدين - عبر الفنان المصري أحمد فلوكس، عن غضبه الشديد بعد الأخبار التي نشرت حول انفصاله عن الإعلامية اللبنانية ديالا مكي.

أحمد مكي، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: "توضيح للسادة الصحفيين و المواقع.. مش معنى إنى بكتب شيء أو انى بكتب حكمة ده معناه ان سيادتكم تقرروا اني بكتبها لحد معين .. مش معني ان اسمع اغنيه اني بوجه اغنيه لحد ... لا يصح ابدا ان يتم توجيه حكمه (خساره الناس) علي لساني لديالا ... انتوا لا تعلموا حياتي او لمين بكتب علشان تكتبوا كده و لا اعتقد انكم تقصدون الوقيعه لكن بالبلدي بلاش تاتش الابداع في توجيه كلامي لشخص معين لان لو انا عاوز اوجه كلامي لحد هاقول علي طول".

وأضاف: "ثانيا عيب لما تقروا إن كلامى ده لديالا لان ديالا من أجمل الحاجات اللى حصلتى واعتز بوجودها فى حياتى عيب عليكم و سيبونى فى حالى و كفايه دمار فى حياتى.. اتقوا الله.. انا استحملت نفس الاسلوب أيام هنا و سكت .. و ساعة موضوع الامن و سكت ... لن اسمح نهائي هذه المرة و سأتخذ كافه الاجراءات القانونية ضد أى صحفى أو موقع ينشر شى يؤدى إلى تشويه أو وقيعه خصوصا ان هذه الأخبار هدفها ليس الا تشويه، و لن اسمح بتقليل أو تجريح فة حق ديالا او حقى.. كفايه تشوية و وقيعة..كفايه فتن".

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ديالا مكي

وكان أحمد فلوكس، قد نشر صورة لديالا، وعلق عليها قائلا: "هذه السيدة من أكثر السيدات احتراما و اجتهادا فى مجالها ... احترمها و احبها و اكن لها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها وأحب شخصيتها .. و اعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التى كتبت أشياء ليس لها أى أساس من الصحة منسوبة لشخصى و الهدف منها الفتنة والتشوية.. أحبك جدا وأحترمك وأحترم حبى ليكى وأحبه.. ولن اسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط احمر".

أحمد فلوكس