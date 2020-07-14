ريهام سعيد تحتفل بتخرج ابنها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتخرج ابنها الأكبر "يوسف" من الجامعة.
الإعلامية المصرية وجهت تهنئة خاصة لابنها، من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
ريهام قالت: "كل الي اتخرجوا السنه دي من مدرسه او جامعه ألف مبروك والحفلة تتعوض.. ويوسف ابني ألف ألف مبروك حبيبي مش مصدقة الأيام جريت واتخرجت من الجامعه بشكرك يا رب علي نعمك الكتير اوي".
الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو آخر يضم الكثير من الصور التي تجمعها بابنها على خلفية أغنية للتخرج، وعلقت عليها بقولها: "يوسف أول فرحتي ربنا يكمل رسالتي علي خير.. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله".
يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد لديها ثلاثة أبناء، هم: "يوسف، وأمينة، وطارق".
ريهام سعيد
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