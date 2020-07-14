الظهور الأول لمارجوت روبى بعد علاقتها بويل سميث.. صور

رنا صلاح الدين - تصدر اسم الممثلة والنجمة الأسترالية البالغة من العمر 30 عاما، مارجوت روبي، موقع تويتر خلال الأيام القليلة الماضية من قبل رواد الموقع الشهير، ممن أكدوا على أنها كان لها علاقة بالنجم العالمي ويل سميث خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تصدر حديث جادا سميث زوجة الفنان الشهير المواقع والصحف بعد اعترفها له بخيانتها له مع مغني راب شاب.

مارجوت روبي

مارجوت روبي

مارجوت روبي

و دفع هذا الأمر رواد تويتر للتأكيد على أن ويل سميث كان على علاقة بـ مارجوت روبي، حيث إنه لم يكن يلعب دور الفتي الطيب أثناء زواجه وإنما خان زوجته معها، وذلك رغم تكذيب تلك القصة مراراً من قبل زوجة ويل سميث نفسها قبل سنوات.

ومن جانبها ظهرت مارجوت روبي خلال الساعات الماضية بحسب تقرير الديلي ميل الذى كشف عن أنها تجاهلت ربط اسمها بكافة الأنباء الأخيرة، وظهرت مميزة في إطلالتها الأخيرة كعادتها.

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وعلى جانب آخر كشف موقع فارايتي أن عدد مشاهدات حلقة جادا سميث والتي اعلنت فيها عن خيانتها لزوجها ويل سميث، حققت 15 مليون مشاهدة علي الفيس بوك في 24 ساعة فقط، فيما استطاعت الحلقة أن تصل حاليا إلي 22 مليون مشاهدة علي صفحة البرنامج بالفيس بوك.

مارجوت روبي

وشهدت الحلقة اعتراف جادا زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.

والجدير بالذكر أن المغنية البالغة من العمر 48 عامًا، جلست مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على Facebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا.

مارجوت روبي