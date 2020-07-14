عفاف راضي تكشف أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية عفاف راضي سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

الفنانة المصرية قالت إن السب يعود إلى المشاكل الانتاجية التي لا تقتصر على إنتاج العمل ماديا فقط، بل التسويق له أيضا.

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات" على قناة "صدى البلد"، أن ابتعادها عن الفن حاليا يعود أيضا إلى تغير المناخ الذي اعتادت عليه خلال فترة زيادة نشاطها الغنائي قبل سنوات طويلة.

عفاف راضي

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وتابعت: "الإنتاج لا يقتصر على تقديم الأموال ولكن عوامل تسويقية أخرى وتوزيعية على القنوات المختلفة، وأنا مبقتش أعرف أعمل الحاجات دي".

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية عن موهبة ابنتها في الغناء، حيث قالت إنها تفاجئت بموهبة ابنتها مي كمال في الغناء، لافتة إلى أنها تتمتع بصوت قوي، وأنها لو كانت تعلم هذا الأمر لنصحتها بتطوير موهبتها بشكل أفضل.

وأضافت أن وجهة نظر ابنتها في عدم إخبارها بموهبتها هي خوفها من حديث الآخرين عن أنها تغني بتوصية من أمها.

عفاف راضي