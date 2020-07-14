مفاجأة "بريزون بريك".. موسم جديد على الأبواب

لم تغلق شبكة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية الباب بعد أمام إنتاج موسم سادس من مسلسل Prison Break (بريزون بريك).

تحمّس الجمهور عام 2017 عندما طرحت الشبكة 9 حلقات من المسلسل، ومنذ ذلك الوقت ظل المشاهدون في انتظار تكملة أحداثه.





صدر المسلسل منذ 15 عامًا تقريبًا، وتحول بمرور الأجيال إلى عمل درامي كلاسيكي يحصد إعجاب أجيال جديدة بعد طرحه على شبكة نتفليكس.

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وكشف موقع "مونسترز أند كريتكس"، احتمالية تنفيذ موسم سادس من السلسلة الجماهيرية قريباً مستندًا إلى تصريحات الشبكة المنتجة وأبطال المسلسل.

وعبّر بطل المسلسل وينتورث ميلر، الذي يقوم بدور مايكل سكوفيلد، عن رغبته في العودة للمسلسل من جديد وتنفيذ جزء سادس في المستقبل، مؤكداً أن عام 2020 لن يشهد صدور المسلسل.

حمّس الممثل جمهوره على موقع أنستقرام بقوله "إن احتمالية طرح موسم سادس واردة، إلا أنه لا يعلم موعد طرحه، لكن المؤكد في ظل انتشار فيروس كورونا أن كل الخطط معطلة".

وسبق أن أعلنت شبكة "فوكس" عن تنفيذ موسم سادس من المسلسل عام 2018، يأخذ اتجاهاً مختلفاً تمامًا عن المواسم السابقة، مؤكدين أن العمل ما زال في مراحله المبكرة ولكن يظل فكرة مطروحة.



