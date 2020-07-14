كاظم الساهر وبلقيس تجمعهما مفاجأة من العيار الثقيل

تستعد الساحة الفنية لعمل غنائي من العيار الثقيل يجمع اسماء لامعة وهي القيصر كاظم الساهر، النجمة بلقيس فتحي وسفير الالحان فايز السعيد وفزاع.

العمل عبارة عن ديو غنائي يجمع كاظم الساهر وبلقيس فتحي، من كلمات فزاع ، ألحان فايز السعيد، الذي أكد لـ “اي تي بالعربي” صحة الخبر. وكشف أن مطلع الديو يقول “يلي من اسبابك”. كما كشف أيضًا عن ديو غنائي ثاني من كلمات “فزاع” وألحانه يجمع بين النجمين حسين الجسمي وبلقيس وتم تسجيله أيضاً.

إذًا تتحضر الساحة الغنائية لعملين غنائيين ضخمين يضمان أسماء مهمة في الغناء والتلحين والشعر، فالجمهور متشوق للسفر بعيداً مع احساس كاظم الساهر، وعذوبة بلقيس، يلاقيهما فايز السعيد بلحن مميز وفزاع المتذوق للكلمة الجميلة.

أما بالنسبة للعمل الثاني الذي يضم حسين الجسمي وبلقيس، فلا شك انه سيكون كاملاً متكاملاً من جميع النواحي. وسيكون لموقعنا وقفة تفصيلية مع العملين عند صدورهما.