شهادة خطيبة جوني ديب السابقة ستقلب الموازين

يقاضي النجم جوني ديب، مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن)، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه ”رجل يضرب زوجته”، ويتعين على صحيفة (ذا صن) بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير.

القضاء بدأ النظر في هذه الدعوى منذ عدة أيام ومن المتوقع ان تستمر لثلاثة أسابيع، واستكمالاً لشهادة جوني ديب، ستقف خطيبته السابقة الممثلة وينونا رايدر امام المحكمة في الفترة المقبلة للادلاء بشهادتها في سلوكياته.

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إلا ان “رايدر” استبقت التحقيقات وأكدت انها تعتبر جوني ديب خير صديق، وصديقاً مقرباً لعائلتها. وانها شعرت بصدمة تامة وقلق عندما سمعت الاتهامات الموجهة إليه، وقالت: “إنه أبعد شخص عن العنف، أنا أعرفه وأحبه، لا يمكن أن أصدق تلك المزاعم”.

نذكر أنه وخلال الادلاء بشهادته من دعوى التشهير، سألت محامية صحيفة “ذا صن” النجم جوني ديب عن حادثة وقعت في منزل زوجته السابقة النجمة امبر هيرد في آذار/مارس 2013 عندما عاد للإسراف في شرب الخمر مرة أخرى بعد أن ابتعد عنها شهورًا، تملكه الغضب عندما سخرت من وشم كان قد غيره من ”وينونا إلى الأبد“ في إشارة إلى صديقته السابقة الممثلة وينونا رايدر إلى ”وينو إلى الأبد” وقام بعد ذلك بصفعها ثلاث مرات.

إلا ان “ديب” نفى هذه المعلومة وثال: ”هذا غير صحيح. لم يحدث… لا أتذكر أي مشادة حول أي من وشومي”.