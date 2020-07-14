"قولت أخونه" لمحمد محيي تتجاوز المليون مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت الأغنية الجديدة للمطرب محمد محيي "قولت أخونه" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة بخلاف عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

"قولت أخون" ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محيي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذان توقع لهما محي مستقبلا كبيرا، وتوزيع فهد.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحمادة النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.

ويضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.

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