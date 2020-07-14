محمد الشعيبي يعلن رغبته في الزواج بفتاة سعودية والكويتيات يهاجمنه

أثار الفنان السعودي محمد الشعيبي غضب عدد كبير من الكويتيات، بسبب تصريحه الأخير برغبته بالزواج من فتاة سعودية باعتبارها تتوافر فيها جميع الصفات الحسنة التي تجعلها زوجة مثالية، وهو ما جعلهن يعتبرن أن هذا الكلام إهانة كبيرة لهن خاصة أنه يعيش في الكويت منذ طفولته لأن والدته كويتية الجنسية.

وقال الشعيبي، عبر حسابه على "سناب شات":"بإذن الله راح أتجوز من السعودية يقولون حلاه الثوب ركعته منه فيه.. أولا فيها مميزات غير مع احترامي لكل بنات الخليج فيهم النعم، لكن السعودية من ديرتي وأحسها ستر وغطى".

وتابع:"أحس إنه رجل البيت ليه احترام وكيان وقدر تعطيه قدره وتحترمه وتفزعله .. ولو جعان تأكل في نفس الوقت ولو كان نص الليل.. بالنهاية مو معني إنه بنات الكويت أو قطر أو عمان أو الإمارات مو زينيين لا بالعكس أكن لهن كل الاحترام والتقدير ".

وبسبب هذا الكلام تعرض الشعيبي لهجوم كبير من قبل عدد من متابعاته من الكويتيات على السوشال ميديا، حيث علقت إحداهن قائلة :"اشمعنى الحين تبي سعودية لان الكويتيات ما ياخذونك.. وبعدين ياليت إذا خذيت سعودية او مو سعودية صم حلجك ولا تطلع فضايحها الله امر بالستر"، وقالت أخرى :"الكويتية تاج راسك ولانك عارف مالك قبول في الكويت" .

كما سخرت متابعة أخرى منه، قائلة:"أحسن لك والله يعينها والله.. ليش تارك السعودية وعايش في الكويت،غربية".

وتساءلت أخرى:"وشفيها الكويتية مثل السعودية اذا فيها فزعة والكويتية اخت رجال ولها فزعات وماكو فرق بين الكويت والسعودية وأهل الخليج".

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وسبق وأعرب الفنان السعودي، محمد الشعيبي، عن استيائه الشديد، من قيام البعض باستخدام مواقع التواصل، لتشويه سمعة الآخرين دون حساب، مطالبًا بأن يكون هناك قوانين رادعة لمحاسبة هؤلاء.

وأوضح في حوار تلفزيوني: "يعني في ناس بعد ما تتكلم عن غيرها في السوشال ميديا تيجي تقول ما ذكرت أسماء دي حرية شخصية وبالتالي لا تنال عقابها.. في شرف وأعراض ناس بتضيع بسبب السوشال ميديا".

وأضاف: "السوشيال ميديا صاير ساحة لتصفية الحسابات.. أنا لم أكن أرغب في نشر مشاكلي الشخصية مع طليقتي على السوشال ميديا ولكن هي من قامت بفعل ذلك".

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