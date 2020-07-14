إنعام سالوسة تعتذر عن المشاركة في "النمس والإنس" مع محمد هنيدي

انضمت الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، مؤخرًا، إلى فريق عمل فيلم “النمس والإنس” بطولة النجم محمد هنيدي، ليلتقيا في عملًا سويًا بعد 21 عامًا من المشاركة معًا في فيلم “همام أمستردام”، والذي عرض عام 1999.

ولكن بعد أن تحمس الجمهور لظهور الفنانة الكبيرة في العمل بشخصية جدة النجمة منة شلبي، أكدت إنعام سالوسة، أنها اعتذرت عن المشاركة في الفيلم مع النجم محمد هنيدي، بعدما انضمت له مؤخرًا، مشيرة إلى أنها تجلس في المنزل ولم تتعاقد على عمل جديد آخر.

وكان من المفترض أن تجسد الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة دور جدة منة شلبي، فهي من عشيرة الجن وتواجه هنيدى في كثير من المواقف الكوميدية مع حفيدتها، خاصة حينما تعلم أن الأخيرة تقع في غرامه وهو من عالم الإنس وهم من عشيرة الجن، وتساعد حفيدتها حتى تتزوج منه ضمن أحداث المسلسل.

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“النمس والإنس” بطولة النجم محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، والفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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