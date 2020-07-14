بانة تكشف أنها لم تحاول أن تكون مؤثرة وتطالب الجمهور بعيش أيامه بفرح

تمكنت الفنانة بانة من أن تترك بصمة مميزة على الساحة الفنية منذ إطلالتها الأولى عبر برنامج "ذا فويس"، إذ لفتت الأنظار لها من خلال موهبتها التي قلّ نظيرها في وسط يضج بالكثير من الهرطاقات الفنية، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أنها ارتأت الانسحاب من البرنامج، بعد حملها بابنتها الأولى وابتعدت لفترة قصيرة عن الفن للاهتمام بعائلتها الصغيرة.

ولكن غيابها، لم يدم كثيرا إذ إنها اختارت مواجهة التحديات والعودة من جديد إلى الفن الذي يجري في دمها، فأطلقت باكورة أعمالها سنة 2018 والتي حملت عنوان "شو حلو نحنا"، وحصدت نسبة نجاح لا يستهان بها.

وهي اليوم، تكمل نجاحاتها من خلال خطوة جديدة تعتبر هي الأولى من نوعها في العالم العربي، إذ قامت بتصوير فيديو كليب أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان "القعدة الحلوة" عن بعد، ليستغرق التصوير 12 ساعة.

وفي التفاصيل، فقد قام فريق العمل بالتنسيق فيما بينهم، حيث كان يتواجد غالبيتهم في البحرين بينما كان مخرج الكليب شريف ترحيني في ألمانيا، ليكون بذلك أول كليب يجري تصويره بهذه الطريقة في العالم العربي في ظل ما فرضته جائحة كورونا، ويتم من خلاله نقل أجواء المرح التي تسيطر على "قعدة حلوة" بين صديقات لم تفارق الفرحة وجوههنّ.

وعمدت بانة من خلال هذا العمل إلى إدخال جو من البهجة للمستمعين الذين يمرون في هذه الفترة بجو مشحون بالمشاكل والخوف، إذ علقت على العمل قائلة: "لم أخطّط لها، لكنني شعرت بأن من واجبي كفنانة أن أنشر بعض التفاؤل في هذه المرحلة الصعبة التي نمرّ بها بسبب فيروس كورونا"، مضيفةً أن هذه الأغنية مختلفة عن أعمالها السابقة من حيث اللون واللهجة، فهي أغنية إيقاعية راقصة وهي أول إصدار لها باللهجة المصرية.

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كما وجهت الفنانة الشابة رسالةً للجمهور قالت فيها: "ضغوطات الحياة لا تنتهي، فلنعش أيامنا بفرح ونستغل كل لحظة منها برفقة أشخاص وأصدقاء مخلصين يُضفون السعادة ويبعثون الطاقة الإيجابية".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الفنانة بانة إذ أسهبت بالحديث عن عملها الجديد "القعدة الحلوة" والذي هو من إنتاج شركة "Universal Music Mina".

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