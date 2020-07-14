شكرا لقرائتكم خبر عن "الموندو" تحي ذكرى وفاة عمر الشريف: المرأة الوحيدة التى أحبها تركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت صحيفة "الموندو" الإسبانية ذكرى وفاة عمر الشريف وقالت إن "الفنان عمر الشريف توفى قبل خمس سنوات ، متأثراً بمرض الزهايمر الذي جعل صحته الحساسة بالفعل أكثر صعوبة، وعلى الرغم من ذلك العديد من المصريين وخاصة الفنانين يشعرون أنه لا يزال موجودا وذلك لأن الممثل المصرى أصبح أيقونة فى القرن العشرين".

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن عمر الشريف شارك فى 100 فيلم ، وعشرات من الأعمال الآخرى، ومعروف عن عمر الشريف أن انفصاله عن المرأة الوحيدة التى أحبها وهى فاتن حمامة، وهو الذى أثر على صحته بشكل كبير، وكانت فاتن حمامة السبب فى اعتناقه الاسلام.

وأضافت الصحيفة أنه تزوج من فاتن حمامة فى 1954 ولكن العلاقة تدهورت بشدة بينهما فى عام 1966، وهو العام الذى انفصلوا عن بعضهما، وتلقى الف عرض زواج اسبوعيا من المعجبين المفتونين برجولته، إلا أنه لم يتزوج مرة أخرى، فقد اعتنق الاسلام من أجل تعزيز علاقتهما ، وكانت هذه أكبر تضحية فى حياته، ومات عمر الشريف بعد موت فاتن حمامة بفترة قليلة.

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وعانى عمر الشريف من مشاكل فى القلب والأوعية الدموية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التدخين، ويقال أنه لفترة طويلة كان يدخن معدل 100 سيجارة فى اليوم، وهى السبب فى اصابته بأزمة قلبية.