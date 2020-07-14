إصابة المغنية العالمية كارول جي بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت المغنية العالمية كارول جي " KAROL G " بفيروس كورونا " COVID-19 " ، وهوالخبرالذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها " جاست جيرد" و " ايهارت راديو " .
فقد أظهرت نتائج الاختبار الذي اجري للمغنية الكولومبية البالغة من العمر ( 29 عاما ) بنتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وذلك بعد عمل الاختبار لها في ميامي بفلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع .
قالت مصادر عبر " لوس أنجلوس تايمز " أن كارول حقا لا تعرف كيف تمت اصابتها بفيروس كورونا ، لأنها كانت حذرة للغاية ، منذ البداية كانت كارول تحترم الحجر الصحي ، إضافة الي أنها تلتزم بمعايير الإبعاد الاجتماعي واستخدام الأقنعة و المطهرات باستمرار .
وأشارت التقارير أن تحاليل صديق كارول وهو مغني الراب الشهير ANUEL AA ظهرت نتيجتها سلبية .
كارول جي
يذكر أن هناك عدد كبير من نجوم العالم تم تشخيصهم بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية و من أبرزهم توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون اللذان تماثلا الشفاء ، كذلك أصيب بالفيروس أيضا جاكسون براون و تشاك بيلي و مؤخرا اميتاب باتشان و ابنه ابهيشيك و زوجته آيشوريا راي باتشان ، و غيرهم .
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