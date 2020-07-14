شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يسخر من تريند خيانة زوجة ويل سميث: قولتلك حريم لأ حريم لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدي، على المشاركة في تريند خيانة زوجة الممثل العالمي ويل سميث المنتشر عبر منصات السوشيال ميديا في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام القليلة الماضية، والتي اعترفت فيه جادا سميث بإقامة علاقة مع المطرب أوجست اثناء انفصالها عن سميث في 2018.

واستغل هنيدي التريند، للسخرية من الممثل العالمي ويل سميث، بنشر صورة له من مشهده الشهير في فيلم "صعيدي في الجامعة الامريكية"، وهو يقول لأحمد السقا "أنا قولتلك حريم لأ حريم لأ، متأمنش لحرمه في الدنيا دي غير أمك، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش".

ونشر موقع ديلي ميل فيديو للنجم ويل سميث، وهو يرصد صورا قبل عامين بطريقة السيلفي، وعبر فيه سميث عن مدي عمق المشكلات في زواجه من جادا، وقال إن جادا غير سعيدة وإنه طلب منها أن تخرج وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذى تراه مناسبة لها، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص.

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وأوضح سميث أن هذا الشخص قد يساعدك على تحسين مزاجك ويجعلك تضحك، لكن مسئولية السعادة لا يجب أن يضعها الإنسان على غيره فكل شخص مسئول عن سعادته.





وكانت جادا سميث اعترفت أمام زوجها بتفاصيل خيانتها له، وكشفت من خلال فيديو وهي تجلس على طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث. واعترفت جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا.